На «Гродноазоте» предупредили о факеле на предприятии 1 29.09.2026, 17:17

Остановятся два цеха.

На «Гродноазот» 29 сентября остановятся цеха аммиак-3 и связанный с ним по сырью карбамид-3. Об этом предупредили на предприятии.

Причина приостановки — ревизия оборудования.

«При остановке и последующих пусковых операциях в цехе аммиак-3 с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. Данные операции могут продолжаться несколько суток, по окончанию операций сжигание технологического газа на факельной установке прекратится», — пишет «Гродненский химик».

На предприятии заверили, что «угрозы городу, экологии, жителям и работникам нет».

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