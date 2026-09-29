Польша разрешит сбивать российские цели без визуального контакта 3 29.09.2026, 16:36

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Новые правила позволят быстрее реагировать на дроны и ракеты.

Польша меняет правила применения силы против подозрительных воздушных целей. Уже в ближайшие дни польские истребители и вертолеты смогут открывать огонь без визуального подтверждения объекта, если совокупность данных будет указывать на его враждебный характер. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет Bild (перевод — сайт Charter97.org).

Вместо обязательной визуальной идентификации вводится так называемая «позитивная идентификация». Решение об уничтожении цели можно будет принимать на основании данных радаров и других сведений, поступающих в систему. Среди факторов могут учитываться направление полета, параметры объекта и его поведение в воздушном пространстве.

«Разница принципиальная», — заявил Томчик, объясняя новую процедуру.

По словам замминистра, ранее подобный подход в основном применялся во время войны или чрезвычайного положения. Теперь Варшава решила изменить правила из-за новых угроз, связанных в том числе с быстрыми беспилотниками и крылатыми ракетами. Томчик назвал изменение новшеством для НАТО.

При этом одного нарушения бесполетной зоны или отсутствия ответа системы «свой-чужой» автоматически недостаточно для открытия огня. Военные будут оценивать совокупность доступных данных.

Польша неоднократно сталкивалась с нарушениями своего воздушного пространства на фоне войны России против Украины. В сентябре 2025 года польские военные впервые сбили российские беспилотники над территорией страны.

В польском Минобороны считают, что новые правила позволят быстрее реагировать на воздушные угрозы, когда у пилота нет времени подлетать к цели для визуальной проверки.

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