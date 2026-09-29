Между Казахстаном и РФ разгорается скандал 5 29.09.2026, 15:59

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Астана направила Москве ноту.

Казахстан требует от России вернуть своих граждан, оказавшихся в рядах российской армии. Среди них — Мирас Тасжарганов, который приехал в РФ на заработки, но в итоге оказался в войске страны, ведущей войну против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Казахстана в ответе на запрос «Радио Азаттык».

По данным казахстанского МИД, 17 сентября консульский отдел посольства связался с матерью Тасжарганова Гульжан и с самим Мирасом. Мужчина сообщил дипломатам, что оказался в сложной ситуации, а вместе с ним находятся еще несколько граждан Казахстана. Он попросил помочь им вернуться домой.

На следующий день, 18 сентября, посольство Казахстана направило в Министерство иностранных дел России официальную ноту с просьбой содействовать возвращению указанных граждан в Казахстан.

Ранее мать Тасжарганова рассказывала, что ее сын поехал в Россию на вахтовую работу, но затем оказался в составе российских войск. По ее словам, его заставили подписать контракт с Министерством обороны РФ. Женщина обращалась к властям Казахстана с просьбой помочь вернуть сына домой.

Точное число граждан Казахстана, воюющих сейчас на стороне России против Украины, официально не установлено. При этом украинский государственный проект «Хочу жить» ранее сообщал, что не менее 2389 граждан Казахстана заключили контракты с Минобороны России. В целом, по данным проекта, в российской армии могли оказаться более 12 тысяч граждан стран Центральной Азии.

В Казахстане за участие в вооруженных конфликтах за рубежом и наемничество предусмотрена уголовная ответственность. При этом в данной ситуации власти Казахстана добиваются возвращения своих граждан по дипломатическим каналам.

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