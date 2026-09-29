Главком ВСУ Драпатый реорганизует Генштаб 1 29.09.2026, 10:33

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Михаил Драпатый

Фото: Wikipedia

На должностях останутся те, кто имеет боевой опыт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый инициировал процедуру пересмотра кадрового состава офицеров, которые служат в Генеральном штабе ВСУ, с целью оставить на должностях преимущественно тех, кто имеет боевой опыт и способен управлять войсками.

Об этом во вторник, 29 сентября, пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседника, представленного как один из офицеров Генштаба.

По его словам, в понедельник, 28 сентября, Драпатый собрал руководителей всех структурных подразделений Генштаба и достаточно ясно разъяснил свои ожидания.

«Основной посыл таков: если мы требуем от войск меняться, то начинать нужно с себя», — цитирует УП своего собеседника.

Он добавил, что одним из первых шагов является пересмотр кадрового состава. Уже к пятнице, 2 октября, руководителям необходимо предоставить данные об офицерах и генералах Генштаба, которые с 2022 года не имели практического опыта выполнения боевых задач в составе группировок на уровне батальон — бригада — корпус — группировка войск.

«Боевой опыт, конечно, не является единственным критерием профессионализма, но стратегический штаб во время войны не может терять связь с тем, что реально происходит в войсках», — отметил офицер.

Он также подчеркнул, что это не означает автоматического увольнения всех офицеров, не имеющих боевого опыта. По его словам, часть из них направят в войска. А на должности в Генштабе придут офицеры с актуальным опытом боевых действий.

Кроме того, до 2 октября офицеры, уже имеющие право на увольнение с выходом на пенсию, должны принять решение относительно своего будущего.

Собеседник также отметил, что решение Драпатого вызвало определенное сопротивление. В частности, некоторые пытаются уклониться от перевода или решить вопрос через начальника Генштаба.

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