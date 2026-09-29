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В Ярославской области РФ произошел разрушительный взрыв на заводе

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  • 29.09.2026, 10:25
  • 19,982
В Ярославской области РФ произошел разрушительный взрыв на заводе
Фото: МЧС России

Погибли не менее 14 человек.

В Ярославской области России в Переславль-Залесском округе объявили режим ЧС регионального уровня после взрыва и пожара на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск, узнал «Диалог».

По последним данным, погибли не менее 14 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Губернатор Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура.

Взрыв произошел около 16:00 на территории предприятия ООО «Салют Юг», зарегистрированного в Минеральных Водах. По информации главы региона, первоначально сообщалось как минимум о 10 погибших, позднее число жертв выросло до 14 — эту информацию подтвердили в МЧС. Поиски остальных пострадавших продолжаются. Одну из пострадавших с травмами ног госпитализировали.

В результате взрыва пострадали девять многоквартирных жилых домов рядом с предприятием, в Кубринске также отключилось электричество. Власти доставляют в населенный пункт генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов.

Следственный комитет России сообщил о возгорании в цехе по производству пиротехнической продукции. Предполагаемой причиной Shot называет короткое замыкание.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
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