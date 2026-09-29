Каспаров рассказал о замысле россиян 1 29.09.2026, 8:05

7,776

Гарри Каспаров

Как будет происходить российская операция по нападению на Европу?

Российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Россия первым делом может напасть на страны Балтии.

Каспаров предположил, как будет происходить российская операция по нападению на Европу: «Что такое отразить атаку, нанести урон? Это принципиальный вопрос. Пока предполагаем. Российские части какие-то переходят границу в районе Нарвы или в районе Даугавпилса. Скорее всего, мы пока говорим про Эстонию и Латвию. Это «аккомпанируется» атаками дронов. Реакция НАТО? Задача выбить врага с этой территории или нанести непоправимый ущерб силам поддержки, то есть будет ли НАТО бить по российской территории? На этот вопрос пока прямого ответа нет, хотя в последние недели и от тех же поляков, и от эстонцев мы услышали достаточно жесткие заявления: «Да, будем бить». Это сказали эстонцы, поляки, но все же понимают, что НАТО — это американцы. НАТО создавалась как организация, которая находится под американским контролем».

О том, с какими трудностями столкнется НАТО, если Путин решит напасть на одну из стран-членов Альянса, политик рассказал в эфире YouTube-канала «Форум свободной России».

«Решение принимает руководство НАТО. Это означает, что надо ждать указаний из Вашингтона, потому что командующий силами НАТО — американец, а он должен будет получить добро на свои действия от Верховного Главнокомандующего, или НАТО — это отдельные страны, которые будут действовать, не дожидаясь консенсуса? Не будем забывать, что формально у НАТО есть консенсус. Будем ждать Португалию с Кипром, которые могут поставить вето на возможность эстонцев и шведов ударить по базам врага, которые находятся на их территории? Вот набор вопросов, на которые, к сожалению, сегодня нет прямых ответов», — поразмышлял вслух Каспаров.

«Такое ощущение, что они готовятся к тому, что, возможно, придется действовать без американцев. Может быть, и придется действовать. А как Путин на это смотрит? Может быть, с точки зрения Путина, любое действие провокационное, которое приведет к столкновению, имеет смысл. Итог любого противостояния, в котором американцы не задействованы, когда Трампа фактически парализует НАТО как организацию и оставляет Путина один на один с Северо-Восточным Блоком НАТО (скандинавы, поляки, балтийцы), с точки зрения Путина — это конец НАТО, это политическая победа», — подчеркнул российский оппозиционер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com