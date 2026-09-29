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Лукашенко заговорил о мобилизации

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  • 29.09.2026, 11:51
  • 21,124
Лукашенко заговорил о мобилизации

Заявление прозвучало на встрече с чиновниками.

К настоящему времени белорусские аграрии успели собрать лишь часть запланированного урожая — притом что до конца сезона остались считаные недели. Об этом на очередном совещании по кадровым вопросам заявил диктатор Лукашенко, его слова приводит государственное агентство БелТА.

Правитель в очередной раз прибегнул к привычной риторике — призвал к «мобилизации» в сельском хозяйстве. «Не расслабляйтесь, нужна мобилизация, и очень серьезная», — заявил он, между делом согласовывая назначения чиновников.

По собственному признанию правителя, работы впереди «колоссальный объем», а уборочная кампания «далека от завершения». «Мы прошли только половину», — вынужден был констатировать он, хотя сельскохозяйственный сезон подходит к концу.

Стоит напомнить, что месяцем ранее Лукашенко уже признавался, что боится за урожай картофеля в Беларуси из-за проливных дождей.

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