Белорусских школьников снова загоняют в БРСМ 8 29.09.2026, 10:24

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Мать ученика вызывают к директору из-за отказа вступить в лукашистскую организацию.

Белоруска рассказала в Threads, что в школе ее ребенка настойчиво заставляют вступить в БРСМ и пугают, что иначе он не сможет поступить в колледж. В комментарии пришел Гомельский райком БРСМ и возразил женщине аргументом про «горящие глаза», пишет «Зеркало».

«Беларусь. Что за прикол с БРСМ? Почему школа с таким напором заставляет вступать в эту организацию, запугивая тем, что ребенок не сможет поступить ни в один колледж? У всех так?» — написала пользовательница Threads Ольга.

«В Барановичах, когда я училась, там вообще все спокойно было в этом плане. А тут меня уже к директору на разговор вызывают», — добавила она в комментариях.

Некоторые рассказали, что слышали похожие аргументы и раньше:

«Выпуск 2009 год. Под всякими предлогами настаивали вступить. Самый влиятельный на тот момент был „помощь при поступлении в универ. Если не хватит пару баллов, то БРСМ поможет“ и т.д. Вселенский обман».

«Нас на 3 курсе собрали на мероприятие, 2 параллельные группы. Попросили поднять руки тех, кто в БРСМ состоит. Подняли руки 4 человека из 50. На следующий день у нас был полный расколбас, пришла тетка, главная по идеологии, давай орать на нас и угрожать. И такие приколы выдавала — да вы на вышку не поступите без БРСМ. И на работу вас не возьмут. Первый вопрос на собеседовании на работу — состоишь ли ты в БРСМ? Будут 2 кандидата — ты без БРСМ и чел в БРСМ — выберут того, кто в БРСМ. И все, пи***ц. После этого еще четыре человека написали».

«Меня этой хе*ней пугали еще 15 лет назад. Не вступал и поступил в БНТУ на бюджет на люксовую специальность. Потом в универе я единственный из всей группы отказался вступать в БРСМ. Через 5 лет, когда забирал диплом, узнал, что, оказывается, я-таки состоял в этом БРСМ (видимо, староста за меня заявление заполнил) и все пять лет с моей стипендии 80 рублей отчисляли 10 рублей на взнос в БРСМ».

При этом другие комментаторы утверждали, что отказ от БРСМ никак не помешал им при поступлении:

«У нас сын поступал в прошлом году в колледж. Поступил без проблем. В БРСМе не состоял никакого давления в колледже нет. На очень хорошем счету у всех мастеров и учителей. Да школа настаивала, но это чисто добровольно. Нужно твердо отстаивать свои убеждения».

«Ой, меня в школе тоже пугали. Никуда не вступала, и все нормально поступила. Жизни это никак не помешало».

В обсуждение пришел Гомельский районный комитет БРСМ и похвастался возможностями, которые дает организация:

«Добрый вечер! А вы знаете с каким удовольствием ребята возвращаются с мероприятий организованных нами?! В союзе молодежи есть огромные возможности раскрыть свой талант, попробовать себя в различной сфере деятельности от волонтерства, получения первого опыта работы в составе студенческих отрядов, участия в международных проектах до журналистики! Мы знаем сотни тысяч ребят у которых глаза горят от идей и желания проявить себя, быть полезным для своей страны, а наша задача БРСМ их в этом поддержать».

«Если все так радужно, как вы описываете — прекрасно. Но почему вышестоящие люди не просто предлагают вступить в ваши ряды, а заставляют и запугивают?», — ответила на это авторка.

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