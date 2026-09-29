В Брянской области задержали фуру с мясом из Беларуси1
- 29.09.2026, 10:11
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В Брянской области задержали фуру с мясом из Беларуси
руз должен был попасть в Узбекистан, но его вернули обратно.
В Брянской области задержали машину, которая перевозила крупную партию мяса из Беларуси. Груз следовал транзитом через территорию России в Узбекистан, но до места назначения так и не добрался.
Подробности произошедшего сообщили в Россельхознадзоре.
Машину остановили в ночь с 15 на 16 сентября. В ней находилось около 19 т охлажденной говядины, разделанной на четвертины. Согласно документам, продукцию изготовило ООО «Александров» из Минской области, а получить ее должна была узбекская компания ООО «MEAT MAGNAT».
Однако во время досмотра у специалистов возникли вопросы к мясу. Оказалось, что на тушах не было ветеринарных клейм. Без такой маркировки невозможно установить принадлежность продукции и подтвердить ее ветеринарный статус.
В итоге дальнейшее движение партии остановили. О нарушении сообщили ветеринарным службам Беларуси, а весь груз вернули обратно.