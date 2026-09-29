Украинцы сбили российские «Циркон» и «Искандеры»1
- 29.09.2026, 10:02
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Враг наносил удары не только ракетами, но и БПЛА.
Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 109 целей, среди которых противокорабельная ракета «Циркон» и две баллистические ракеты «Искандер» в ночь на 29 сентября
Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы. Отмечается, что ночью противник атаковал Украину противокорабельной ракетой «Циркон»/«Оникс» и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 из Курской области (РФ), 152 ударными БПЛА типа Shahed (82 из них – реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия».
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, средствами противовоздушной обороны сбито или подавлено 109 целей:
противокорабельная ракета «Циркон»/«Оникс»;
две баллистические ракеты «Искандер-М/С-400»;
106 вражеских БПЛА типа «Шахед», «Гербер» и дронов других типов.
В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 24 точках, а также падение сбитых (обломков) в 16 точках.