Назван способ снизить биологический возраст за четыре недели 6 29.09.2026, 9:53

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Нужно сменить рацион.

Всего четыре недели изменения рациона оказались достаточными, чтобы повлиять на некоторые показатели состояния организма пожилых людей. Австралийские исследователи обнаружили, что у большинства участников эксперимента после корректировки питания расчетный биологический возраст оказался ниже, чем в начале наблюдений.

Об этом сообщило издание Science Daily со ссылкой на исследование ученых Сиднейского университета.

Руководителем научной работы стала доктор Кейтлин Эндрюс, представляющая Школу наук о жизни и окружающей среде.

Как проходил эксперимент

В исследовании приняли участие 104 жителя Австралии в возрасте от 65 до 75 лет. На протяжении месяца добровольцы придерживались четырех различных вариантов питания. Ученые стремились выяснить, как соотношение основных питательных веществ в рационе отражается на биологических показателях организма.

Количество белка во всех вариантах меню оставалось неизменным и составляло 14% от общей энергетической ценности пищи. При этом исследователи меняли соотношение растительных и животных источников белка.

В одной части групп их доли были одинаковыми, тогда как в другой растительный белок обеспечивал 70% общего количества белка. Дополнительно ученые корректировали содержание жиров и углеводов в рационе.

В эксперимент включили некурящих добровольцев с индексом массы тела от 20 до 35. Участники не придерживались вегетарианского питания и не имели ряда серьезных заболеваний, включая диабет второго типа, онкологические заболевания, а также тяжелые нарушения работы печени и почек.

Как определяли биологический возраст участников

Для оценки результатов специалисты не полагались на внешние изменения или субъективные ощущения участников. Вместо этого они использовали комплекс из 20 биологических показателей, на основании которых рассчитывали биологический возраст организма.

Среди изучаемых параметров были концентрации инсулина, холестерина и С-реактивного белка в крови.

Биологический возраст отражает функциональное состояние организма и может отличаться от хронологического, то есть количества прожитых лет. Даже у людей одного возраста могут наблюдаться существенные различия в обмене веществ, работе сердечно-сосудистой системы и выраженности воспалительных процессов.

Какие изменения произошли за четыре недели

По завершении эксперимента исследователи обнаружили, что в трех из четырех групп совокупность изучаемых показателей соответствовала более молодому расчетному биологическому возрасту по сравнению с началом наблюдений.

Исключением стали участники, которые получали рацион с высоким содержанием жиров и равными долями растительного и животного белка. У них значимых изменений не выявили.

Примечательно, что именно этот вариант питания был наиболее близок к привычному рациону добровольцев до начала эксперимента.

Какой рацион показал наиболее заметные результаты

Наиболее выраженные статистически значимые изменения ученые зафиксировали у участников, которые придерживались всеядного рациона с относительно низким содержанием жиров и повышенной долей углеводов.

В этом варианте питания углеводы обеспечивали 53% общей энергетической ценности продуктов, жиры — 28–29%, а белки — 14%.

Полученные данные указывают на возможную связь между составом питания и изменениями биологических показателей у людей старшего возраста. Однако они не позволяют утверждать, что какой-либо конкретный рацион гарантированно замедляет старение.

Можно ли считать изменение питания способом продления жизни

Несмотря на полученные результаты, ученые пока не могут определить, насколько долго сохраняется выявленный эффект. Продолжительность эксперимента составила всего четыре недели, поэтому неизвестно, останутся ли изменения биологических показателей при длительном соблюдении соответствующего рациона.

Кроме того, исследование не доказывает, что корректировка питания способна увеличить продолжительность жизни или предотвратить заболевания, вероятность развития которых повышается с возрастом.

Для установления такой связи необходимы более продолжительные наблюдения. Исследователи также подчеркивают важность проведения дополнительных экспериментов с участием других групп людей, чтобы проверить воспроизводимость полученных результатов.

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