Белоруска об услугах А1: Это откровенный обман потребителя

Белоруска об услугах А1: Это откровенный обман потребителя9
- 29.09.2026, 9:39
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Пользоваться интернетом стало невыносимо.
Пользовательница Threads innochka_vitrichenko предложила написать коллективную жалобу на мобильного оператора А1 в МАРТ.
«Белорусы, собрание тех, кто устал от беспредела, — пишет она. — А1, а с каких пор пункты договора стали для вас просто «рекомендацией»?
Пару месяцев назад я выбирала тариф домашнего интернета для дома с четким условием: полный безлимит без ограничений по скорости, в чем заверяли меня ваши сотрудники, ведь вышек рядом много и выбор был. Но оператор решил, что выполнять свои обязательства до конца — это лишнее. Скорость урезали, пользоваться интернетом стало невыносимо.
Я прекрасно знаю про их любимую отговорку в офертах про «одностороннее изменение условий». Но резать скорость на услуге, которая изначально продавалась как безлимитная, — это откровенный обман потребителя. Ребята, если вы не вывозите нагрузку или хотите больше денег — меняйте тарифную сетку официально. Зачем втихаря резать скорость тем, кто поверил вашим условиям?
Минск, посоветуйте: кто-нибудь доходил с ними до МАРТ или Общества защиты прав потребителей с такой проблемой? Был ли толк?
Хочу составить официальную коллективную жалобу в МАРТ и Минсвязи по поводу нарушения А1 условий договора и скрытого урезания скорости. По закону коллективные обращения рассматриваются строже. Кто столкнулся с такой же проблемой по домашнему интернету и готов подписаться под обращением?»
Многие пользователи поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— На самом деле они очень красиво всех обманули. Фактически еще в начале года они прекрасно знали, что теперь платят becloud по потребляемому нами трафику (так как вышки не их, а becloud). Но хитро переманили пользователей стационарного беспроводного интернета из частного сектора к себе, сказав, что у них будет полный безлимит без ограничений, а потом «втихаря» ввели порядок добросовестного использования трафика. Я так понимаю, им мало двух штрафов. Нужно писать письма в МАРТ.
— Я сегодня звонила по поводу мобильного интернета — силы на исходе, ничего не открывается. Крутится, не грузит. Сказали, у вас недобросовестное использование интернета, лимит превышен.
— Столько жалоб, сколько я слышу от пользователей на данного оператора, я не слышала ни на кого. Почему нельзя перед какими-то изменениями отправить пользователям уведомление?
— У нас то же самое. Теперь к тарифу дополнительно, примерно с 10 числа начиная, работает турбокнопка.