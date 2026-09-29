Нанесен удар по КПП на белорусско-российской границе 13 29.09.2026, 9:32

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Начался пожар.

Украинский Telegram-канал Supernova+ сообщает об ударе по КПП «Красный Камень» на границе Беларуси и России.

«Граница РБ/РФ ... Красный Камень .. прикурен Международный автомобильный пункт пропуска ...», — говорится в сообщении под видео.

КПП «Красный Камень» (с белорусской стороны — «Селище») — это международный автомобильный пункт пропуска на границе России (Брянская область, Злынковский район) и Беларуси (Гомельская область), расположенный на трассе Брянск — Кобрин (стык российской дороги А-240 и белорусской М-10).

Отметим, 27 сентября дрон атаковал фуру с арбузами на белорусских номерах.

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