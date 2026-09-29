Россиянам выставили счет

Россиянам выставили счет2
- Виталий Шапран
- 29.09.2026, 9:25
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И это еще не всё.
Россиянам во второй раз за 2026 год выставили счет за войну в Украине. Российская Федерация в бюджете на 2027 год пытается обменять свое будущее на возможность финансировать свою войну в Украине.
Завершение так называемых выборов в России дало старт новому циклу повышения налогов для граждан Российской Федерации и российского бизнеса. Разумеется, прихоти путинской команды поручили выставить Минфину РФ. Речь идет о:
повышении акцизов на продукцию, содержащую никотин;
введении НДС на операции в системе быстрых платежей (СБП);
налогообложении по прогрессивной шкале пассивных доходов россиян, в том числе доходов с депозитов;
введении НДС для трансграничной торговли;
введении «суперналога» +20% для золотодобывающих компаний, предприятий цветной металлургии и производителей удобрений;
введении налогообложения в виде технологического сбора на всю импортную технику: от телефонов и ноутбуков до холодильников;
специальном налоге для закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые должны платить 15% с пассивных доходов.
Далее этот перечень будет дополнен. Ведь часть пожеланий Минфина, как обычно, найдет отражение в обновленной Государственной Думе РФ.
Однако беспокойство российских властей вполне понятно. Они уже чувствуют, что играть в казаков-разбойников на Ближнем Востоке под маской анонимных советников иранского режима и хуситов долго не получится, а на нефтяном рынке назревает падение цен. Именно поэтому индикативную бюджетную цену на российскую нефть снизили с 59 (в бюджете 2026 года) до 53 долларов за баррель (в бюджете 2027 года).
В итоге получается, что россиянам уже в третий раз за последние два года существенно повышают налоговую нагрузку. И все три раза путинские инициативы касались не избранных олигархов, а массового сегмента потребления. А теперь — и сбережений.
Таким образом, россиянам уже в третий раз выставляют счет за путинскую войну (и во второй раз — в течение последнего года).
И хотя граждане РФ избегают протестов, они реагируют ростом теневого сектора экономики, о чем свидетельствует повышенный спрос на наличные деньги и целый ряд других данных.
Самую красноречивую оценку проекта бюджета Российской Федерации дал российский фондовый рынок, который обвалился после публикации даже не самого проекта, а лишь пресс-релиза правительства РФ о проекте.
И это еще не всё.
Виталий Шапран, unian.net