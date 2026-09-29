Россиянам выставили счет 2 Виталий Шапран

29.09.2026, 9:25

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Виталий Шапран

И это еще не всё.

Россиянам во второй раз за 2026 год выставили счет за войну в Украине. Российская Федерация в бюджете на 2027 год пытается обменять свое будущее на возможность финансировать свою войну в Украине.

Завершение так называемых выборов в России дало старт новому циклу повышения налогов для граждан Российской Федерации и российского бизнеса. Разумеется, прихоти путинской команды поручили выставить Минфину РФ. Речь идет о:

повышении акцизов на продукцию, содержащую никотин;

введении НДС на операции в системе быстрых платежей (СБП);

налогообложении по прогрессивной шкале пассивных доходов россиян, в том числе доходов с депозитов;

введении НДС для трансграничной торговли;

введении «суперналога» +20% для золотодобывающих компаний, предприятий цветной металлургии и производителей удобрений;

введении налогообложения в виде технологического сбора на всю импортную технику: от телефонов и ноутбуков до холодильников;

специальном налоге для закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые должны платить 15% с пассивных доходов.

Далее этот перечень будет дополнен. Ведь часть пожеланий Минфина, как обычно, найдет отражение в обновленной Государственной Думе РФ.

Однако беспокойство российских властей вполне понятно. Они уже чувствуют, что играть в казаков-разбойников на Ближнем Востоке под маской анонимных советников иранского режима и хуситов долго не получится, а на нефтяном рынке назревает падение цен. Именно поэтому индикативную бюджетную цену на российскую нефть снизили с 59 (в бюджете 2026 года) до 53 долларов за баррель (в бюджете 2027 года).

В итоге получается, что россиянам уже в третий раз за последние два года существенно повышают налоговую нагрузку. И все три раза путинские инициативы касались не избранных олигархов, а массового сегмента потребления. А теперь — и сбережений.

Таким образом, россиянам уже в третий раз выставляют счет за путинскую войну (и во второй раз — в течение последнего года).

И хотя граждане РФ избегают протестов, они реагируют ростом теневого сектора экономики, о чем свидетельствует повышенный спрос на наличные деньги и целый ряд других данных.

Самую красноречивую оценку проекта бюджета Российской Федерации дал российский фондовый рынок, который обвалился после публикации даже не самого проекта, а лишь пресс-релиза правительства РФ о проекте.

И это еще не всё.

Виталий Шапран, unian.net

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