«Алло, какое отопление» 2 29.09.2026, 9:22

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Белорусы традиционно спорят из-за одного вопроса.

Сентябрь в Беларуси в плане погоды выдался аномальным: то светило солнце и градусник показывал +21, то шли дожди, а температура за окном несколько дней не превышала 10 градусов. А отопление — по крайней мере во многих районах Минска — до сих пор не включили. Неудивительно, что в квартирах сыро и холодно.

Пользовательница соцсети threads с ником r_o_m_a_n_z_e_v_i_c_h одной из первых подняла этот вопрос, причем весьма эмоционально: «Б…ь когда уже в квартирах, в РБ, включат отопление, мои дети умудрились в квартосе заболеть. Просыпаешься, будто окна были открыты на ночь...»

Многие беларусы поддержали этот «крик души». mr_kshnrv согласилась: «Днем еще не так холодно, а ночью холод, считай что на улице спишь...» Пользовательница liy_paw рассказала, что уже успела заболеть сама, и теперь тепло одевает ребенка, который ползает по полу: «Поскорей бы включили...» taniamarkuss посочувствовала: «Очень холодно, правда. Все отсырело». А aesthetics_auditor пожаловалась, что в пятницу у них еще и отключили горячую воду.

Пользовательница violettalawrence описала свои ощущения так: «Сырость эта и одеяло холодное, как будто на улице спишь». voitovich359 призналась, что весь день держит включенными конвектор и теплые полы: «На счетчик боюсь смотреть». А demidova.juliya обратила внимание на другую проблему — высокую влажность и плесень: по ее словам, даже с работающими конвекторами в угловой квартире при +17 не спасает ничего, кроме осушителя воздуха, а отопление нужно включать раньше, чтобы не доводить жилье до такого состояния.

Были и более эмоциональные комментарии: 24689990runbvff написала, что готова «уйти в спячку как медведи», leskamala9 пожаловалась, что ходит «как капуста одетая» и все равно мерзнет, а ira_semenkevich рассказала, что в больнице в Боровлянах под Минском отопление тоже не включили, и «больные спят в куртках».

При этом часть комментаторов не поняла претензий и посчитала, что включать отопление так рано не имеет смысла. Пользовательница natali_lija написала, что у них в Минске даже без отопления открыты окна. calkonastena рассказала, что в ее квартире в Солигорске держится 23–24°C и она спокойно ходит в шортах. katherines1801 удивилась вопросу: «Нам душно... Все открыто... Вы о чем вообще?» А schevchenko567 напомнила, что оптимальная температура для человека — около 18 градусов, и посоветовала пользоваться обогревателями тем, кому холодно. andrey70007 и вовсе заметил, что на улице «17 градусов тепла», так что об отоплении говорить рано.

Некоторые поделились личными лайфхаками. ulyana.abbas рассказала, что у них даже зимой на ночь открыты окна, а спасают теплое одеяло и носки с утра. stylist.elvira отметила, что у нее электроотопление, которое можно включить в любой момент, а дома и так +21 благодаря южной стороне и высокому этажу. iesuaganocri в шутку поинтересовалась, не мешает ли кому-то религия купить обогреватель, а don_don_mafiosi просто написал: «21 в квартире. Алё, какое отопление...»

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