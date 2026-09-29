Чем поражение республиканцев на выборах грозит команде Трампа

Чем поражение республиканцев на выборах грозит команде Трампа7
- 29.09.2026, 9:11
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Импичмент — не главная проблема.
Если демократы победят на ноябрьских выборах в Конгресс США, они могут не только инициировать третий импичмент Дональда Трампа. Более реальной угрозой станут расследования в отношении его команды.
Об этом говорится в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.
Почему импичмент - не главная угроза
Идею третьей процедуры отстранения Трампа от должности демократы озвучивают не впервые. Оснований для нее, по их мнению, хватает: окружение президента подозревают в инсайдерских сделках, а удары по Ирану Белый дом наносил без согласия законодателей.
Однако довести импичмент до конца вряд ли удастся. Для этого в Сенате должны проголосовать две трети сенаторов, а такую поддержку оппозиция не соберет даже при наилучшем для себя результате выборов. Поэтому рискует, прежде всего, не сам Трамп, а люди из его администрации: после выборов ими могут заняться профильные комитеты Конгресса.
Скандал вокруг Трампа-младшего
Один из возможных поводов для подобных проверок появился в сентябре. Сенаторы поинтересовались у руководителя ФБР Кеша Пателя, что он знает о деньгах российского олигарха Умара Кремлева, которые якобы частично оплатили празднование свадьбы старшего сына президента. Тот уклонился от прямого ответа.
Демократы в Конгрессе отреагировали обещанием провести официальное расследование. Впрочем, запустить его можно только в случае победы на выборах.
О роли Кремлева в жизни семьи Трампа заговорили в середине сентября. Тогда СМИ выяснили, что близкий к Путину глава Международной ассоциации бокса тайно заплатил сотни тысяч долларов за свадебные торжества Трампа-младшего на Багамах.
Генпрокурор США Тодд Бланш отказался расследовать эту историю. Впоследствии сам Трамп заверил, что его сын вернет деньги российскому бизнесмену.
О планах демократов 28 сентября писало и агентство Reuters. По его данным, в случае победы оппозиция может инициировать серию расследований по бизнесу президента и его семьи.
В Белом доме не исключают, что республиканцы потеряют контроль над Конгрессом или, по крайней мере, над одной из палат, и готовятся к такому сценарию. Для таких опасений есть основания: рейтинг одобрения Трампа опустился в новый антирекорд. Работу президента одобряют только 37% взрослых американцев, а 63% ее не поддерживают, причем половина опрошенных настроены категорически.