«Мы здесь»: белорусы в стране находят друг друга по знакам свободы 6 29.09.2026, 11:30

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Почему Лукашенко боится нового взрыва протеста.

Большинство населения страны по-прежнему ненавидит диктатора и мечтает о свободе. Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал, как почти каждый день находит единомышленников среди тех, кто остается в Беларуси:

«Большинство людей, которые участвовали в протестах в 2020–2022 годах, остаются в стране, они никуда не исчезли и, как мне кажется, не поменяли своих взглядов. Я сужу по своему окружению, по коллегам на работе, по друзьям своего сына-школьника, по его учителям, соседям.

Да и просто гуляя на улице, слыша обрывки разговоров, родной язык, музыку, которую слушают те, кому тогда было по 12–18 лет, понимаешь, почему так дергается и истерит Лукашенко. Все может повториться, причем «знянацку», как у нас говорят, нежданно-негаданно.

Мы видим и узнаем друг друга по улыбкам, намекам, случайному «дзякуй» в магазине, сжатому кулаку или знаку V вместо приветствия. И мы все чаще понимаем: «мы здесь» и нас много – пусть это и не бросается в глаза».

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