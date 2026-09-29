Украинский перехватчик сбил реактивный дрон на рекордной скорости 29.09.2026, 22:56

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Скорость была выше, чем в «Формуле-1».

Воздушные бои украинских дронов-перехватчиков и новейших российских беспилотников «Герань», судя по всему, проходят на скоростях, превышающих скорость болидов «Формулы-1» или японских скоростных поездов. Об этом пишет Business Insider.

Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал отчет об одном из таких боев на сверхвысоких скоростях. На опубликованной записи с украинского беспилотника видно, как он сближается с другим дроном, по силуэту похожим на «Герань-5» — российский реактивный дрон-камикадзе. Камера сокращает дистанцию и почти вплотную приближается к цели, после чего запись обрывается, что обычно свидетельствует об успешном или почти успешном перехвате.

«Беспилотник был уничтожен во время полета со скоростью 425 км/ч на высоте более 3 км», — сообщили в фонде.

По данным фонда, съемку вел расчет 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка ВСУ, дислоцированного в Полтавской области. В подразделении использовали новый дрон-перехватчик, специально разработанный для борьбы с беспилотниками, оснащенными реактивными двигателями.

Украинская разведка заявляла, что «Герань-5» способна развивать скорость до 600 километров в час, что делает ее самым быстрым из российских дронов-камикадзе.

Для сравнения: максимальная скорость, когда-либо развитая болидом «Формулы-1» (в ходе попытки установить рекорд скорости на модифицированном автомобиле Honda), составила 397 километров в час. Скорость перехвата также превысила скорость знаменитого японского поезда «Синкансэн», разгоняющегося до 320 километров в час.

Украинские чиновники сообщали о подобных скоростных показателях еще в конце прошлого года, но тогда они не были зафиксированы в боевых условиях. Так что нынешний случай стал новым боевым достижением для украинских дронов-перехватчиков, которые проектируются как недорогие и пригодные для массового производства аппараты, пишет BI.

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