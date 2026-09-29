У Медведчука может появиться свой человек в Госдуме РФ Вадим Денисенко

29.09.2026, 11:59

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Вадим Денисенко

Кум Путина может стать лоббистом на оккупированных территориях.

После некоторых раздумий Владимир Путин принял решение пропустить партию «Справедливая Россия» в Думу. Таким образом, там появился бывший глава Нацбанка и врио премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

Еще несколько месяцев назад российские СМИ писали, что одним из главных спонсоров «Справедливой России» является Виктор Медведчук. Официально это никак не прослеживается, но у нас есть два неоспоримых факта: лидер партии Миронов был одним из тех, кто в 2022 году однозначно и неоднократно публично выступал за то, чтобы обменять Медведчука. А его заместитель по партии Бабаков, известный в Украине как экс-владелец ряда облэнерго, заходил в украинский энергобизнес во многом при содействии именно Медведчука. Проще говоря, Медведчук может выступать теневым спонсором руководства партии.

В 2019–2021 годах Медведчук взял под контроль ряд предприятий, прежде всего в металлургии и угольной отрасли, которые ранее контролировал Курченко. И с этого момента он заинтересован в укреплении своих политических позиций в оккупированных Донбассе и Крыму.

Сам Медведчук баллотироваться не может и, думаю, не сможет. Слишком негативный у него бэкграунд. В «Единую Россию» своего человека он завести не может по тем же причинам. С коммунистами и ЛДПР у него нет доверительных отношений. В то же время ему нужен некий лоббист с мандатом. И, похоже, именно поэтому Арбузов оказался во главе списка СР по всем оккупированным территориям.

Открытым остается только один вопрос: насколько Арбузов сможет быть лоббистом?

Вадим Денисенко, Facebook

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