В Уручье за $2300 выставили на торги микро-помещение 5 29.09.2026, 12:05

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фото: domovita.by

Внутри всего 16 «квадратов» и голые стены без отделки.

В Минске на аукцион выставили еще одно микро-помещение, которое так и просится под небольшую мастерскую или точку самовывоза. Находится лот в жилой многоэтажке на Руссиянова, а просят за 16 квадратов скромные по столичным меркам 7600 рублей на старте. Показываем, как выглядит это помещение изнутри и на каких условиях город готов отдать его победителю, пишет Domovita.

Расположен лот в жилой многоэтажке на улице Руссиянова, 24. Раньше помещение принадлежало городу и числилось на балансе коммунальщиков, а теперь эти 16 квадратов отдают в частные руки. Иллюзий строить не стоит: внутри голые стены без намека на отделку, так что новому хозяину придется вложиться в полноценный ремонт с нуля. Зато к локация отличная: обжитой спальный район, развитая инфраструктура и остановки транспорта рядом.

Сценариев использования у такого микро-помещения несколько. Здесь можно открыть пункт выдачи интернет-заказов, ремонтную мастерскую, небольшую точку бытовых услуг или оборудовать фасовочный склад под онлайн-торговлю. Официальный статус изолированного нежилого помещения позволяет без проблем зарегистрировать тут юридический адрес и запустить коммерческую деятельность — главное, уложиться в отведенные городом сроки по вводу объекта в работу.

Попытать удачу на торгах можно 16 октября в 11:00. Но определиться с планами нужно заранее: заявления от потенциальных покупателей принимают строго до 17:00 13 октября.

Стартуют торги с 7 600 рублей. Чтобы получить статус участника аукциона, нужно внести 10% задатка — ровно 760 рублей. Торговаться предстоит с шагом в 5% (плюс 380 рублей к ставке). При этом победителю стоит заранее заложить в бюджет обязательный платеж: сверх выкупной стоимости придется отдать 576 рублей — именно в такую сумму город оценил расходы на организацию аукциона и оформление документов.

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