ЦРУ рассказало о возможном крахе России16
- 29.09.2026, 22:04
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Дефицит бюджета приблизился к €60 млрд.
Российская экономика может не выдержать затяжной войны против Украины, а в долгосрочной перспективе страну ждет серьезный системный кризис. Об этом, по данным Bild (перевод — сайт Charter97.org), глава ЦРУ Джон Рэтклифф говорил российскому руководству во время визита в Москву в конце августа.
Как утверждает издание, американская разведка предупредила Кремль, что продолжение войны способно привести к последствиям, сопоставимым с распадом Советского Союза. Главный сигнал Москве, по версии F.A.Z., сводился к необходимости «садиться за переговоры».
Ситуация в российской экономике остается напряженной. В 2026 году ее рост ожидается на уровне всего 0–1%, а инфляция к концу года может составить 6–7%. Ключевая ставка при этом находится на отметке 14%.
Особенно серьезное давление создает дефицит бюджета. За январь–август доходы России составили около €270 млрд, тогда как расходы достигли примерно €331 млрд. Таким образом, дефицит приблизился к €60 млрд.
Нефтегазовые доходы за тот же период составили около €52 млрд, сократившись на 16,7% по сравнению с прошлым годом.
На проблемы российской экономики указывал и бывший заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Он предупредил о возможной «холодной войне 2.0» и риске остановки экономического роста. Через несколько часов после этих заявлений Клепач был уволен.
«Россия экономически не выдержит затяжной войны», — пишет Bild, пересказывая оценку американской разведки.