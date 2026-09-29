ЦРУ рассказало о возможном крахе России 16 29.09.2026, 22:04

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Джон Рэтклифф

Фото: Getty Images

Дефицит бюджета приблизился к €60 млрд.

Российская экономика может не выдержать затяжной войны против Украины, а в долгосрочной перспективе страну ждет серьезный системный кризис. Об этом, по данным Bild (перевод — сайт Charter97.org), глава ЦРУ Джон Рэтклифф говорил российскому руководству во время визита в Москву в конце августа.

Как утверждает издание, американская разведка предупредила Кремль, что продолжение войны способно привести к последствиям, сопоставимым с распадом Советского Союза. Главный сигнал Москве, по версии F.A.Z., сводился к необходимости «садиться за переговоры».

Ситуация в российской экономике остается напряженной. В 2026 году ее рост ожидается на уровне всего 0–1%, а инфляция к концу года может составить 6–7%. Ключевая ставка при этом находится на отметке 14%.

Особенно серьезное давление создает дефицит бюджета. За январь–август доходы России составили около €270 млрд, тогда как расходы достигли примерно €331 млрд. Таким образом, дефицит приблизился к €60 млрд.

Нефтегазовые доходы за тот же период составили около €52 млрд, сократившись на 16,7% по сравнению с прошлым годом.

На проблемы российской экономики указывал и бывший заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Он предупредил о возможной «холодной войне 2.0» и риске остановки экономического роста. Через несколько часов после этих заявлений Клепач был уволен.

«Россия экономически не выдержит затяжной войны», — пишет Bild, пересказывая оценку американской разведки.

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