Давление на Трампа растет 1 29.09.2026, 11:37

2,602

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Республиканцы и демократы требуют ужесточить санкции против РФ.

Новая волна российских ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов подпитывает двухпартийные призывы в Вашингтоне к тому, чтобы президент США Дональд Трамп использовал новые широкие санкционные полномочия против Москвы.

Законодатели считают, что усиление экономического давления могло бы укрепить усилия по завершению войны, пишет «Радио Свобода». «Президент [США] должен действовать быстро, чтобы воспользоваться законопроектом о санкциях Грэма», — заявил представитель Республиканской партии Дон Бейкон.

По его словам, Россия продолжает бомбить города и мирных жителей, поэтому подавляющее большинство американцев хотят, чтобы Трамп «действовал уже сейчас». Ведь российская экономика — «один из наших рычагов влияния, и нам нужно этим воспользоваться». Как отмечает издание, этот призыв — часть двухпартийного, двухпалатного давления на американского лидера с целью заставить его использовать «Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года».

Давление со стороны Конгресса

Сенатор-республиканец Роджер Уикер, возглавляющий комитет по вооруженным силам, также призвал Трампа использовать экономические инструменты, предусмотренные этим законодательством, чтобы усилить давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Уикер похвалил усилия Трампа по достижению урегулирования путем переговоров, но добавил, что Вашингтон должен сохранять «ясный взгляд» на Путина: по его словам, Москва продолжала атаковать Украину, несмотря на дипломатические усилия. «Он [Путин] насмехается над мирным процессом, но, возможно, его удастся заставить относиться к нему серьезнее, если под угрозой окажется его банковский счет», — подчеркнул сенатор.

Он также заявил, что закон дает Трампу несколько вариантов действий: введение дополнительных финансовых ограничений в отношении соратников Путина и компаний, поддерживающих производство российского оружия, введение санкций против крупных покупателей российской энергии, а также воздействие на так называемый теневой флот России, используемый для обхода существующих ограничений.

«Мир придет через силу США и Украины, а не через добрую волю Путина», — отметил Уикер, призвав Трампа использовать новые полномочия «в полной мере». Демократы, поддержавшие это законодательство, также добиваются его реализации, уделяя особое внимание сокращению доходов от энергоресурсов, которые помогают финансировать российскую войну.

«Мы будем очень внимательно следить за реализацией. Мы считаем важным не только санкционную составляющую, но и, как я уже сказала, перекрытие доходов», — заявила сенатор от Демократической партии Джин Шахин. По ее словам, давление должно распространяться не только на Россию, но и на страны, продолжающие закупать российскую энергию, — особенно на Китай.

Шахин также призвала к действиям против операций с участием теневого флота, подчеркнув, что покупатели не должны иметь возможности приобретать российские нефть и газ через непрозрачные торговые сети по сниженным ценам.

Куда применять давление

Издание пишет, что законодательство дает администрации несколько потенциальных направлений для усиления экономического давления, но специалисты по санкциям отмечают, что некоторые из наиболее непосредственных возможностей связаны с целями, которые до сих пор избегали ограничений США.

«Многие из полномочий, введенных этим законом, уже находились в распоряжении президента», — подчеркнула руководитель Центра экономической и финансовой мощи при Фонде защиты демократий Элейн Дезенски. Однако, по ее словам, закон даст дополнительный импульс для пересмотра списка физических и юридических лиц, которые могут подпадать под санкции, но пока не были включены в списки целей.

Дезенски особо указала на теневой флот России и иностранные компании, вовлеченные в торговлю ее энергоресурсами: многие суда российского теневого флота остаются без санкций. То же касается многих китайских покупателей российской нефти и поставщиков для находящихся под санкциями энергетических инфраструктурных проектов России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com