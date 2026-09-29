Названо самое уязвимое место России на границе НАТО 4 29.09.2026, 15:46

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Калининград может стать инструментом давления на Кремль.

Калининградская область, которую Москва десятилетиями превращала в военную крепость на границе НАТО, могла превратиться в уязвимое место России. Значительная часть войск и вооружений региона была переброшена на войну против Украины, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет прежде всего об 11-м армейском корпусе, который считался основой сухопутной обороны Калининграда. По данным издания, его подразделения понесли тяжелые потери в Украине, а военные возможности региона заметно сократились.

«Россия знает, что это уязвимое место», — заявил бывший представитель НАТО, назвав Калининград «ахиллесовой пятой Российской Федерации».

В Польше уже прозвучало предложение использовать это обстоятельство как инструмент давления на Москву. Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал НАТО проводить более масштабные учения вблизи Калининграда, чтобы заставить Кремль перебрасывать туда дополнительные силы из Украины.

При этом речь не идет о прямой атаке на российскую территорию. По мнению ряда экспертов, европейские страны могут давить на Москву экономическими ограничениями, кибератаками и военными маневрами, демонстрируя готовность быстро реагировать на новые провокации.

Отдельная проблема — снабжение Калининграда. Регион зависит от транзита через Литву, а ограничения на перевозки уже становились предметом острого спора между Москвой и ЕС.

«Если Россия попытается что-либо предпринять, Калининград окажется первой целью ответа», — считает польский эксперт Милош Кордеc.

При этом слишком жесткое давление несет и серьезные риски. В Москве уже предупреждали, что попытка блокады региона может быть воспринята как повод для дальнейшей эскалации. На фоне роста российских гибридных атак в Европе Калининград все чаще рассматривается не только как источник угрозы, но и как потенциальный инструмент сдерживания Москвы.

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