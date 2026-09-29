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На границе в Бресте у пассажирки автобуса нашли пять экзотических ящериц

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  • 29.09.2026, 15:38
  • 1,834
На границе в Бресте у пассажирки автобуса нашли пять экзотических ящериц
Реснитчатые бананоеды в коробочках
Фото: Таможенный комитет

Женщина ехала из Польши и выбрала зеленый коридор.

Брестские таможенники нашли в багаже пассажирки автобуса пять экзотических ящериц — реснитчатых бананоедов. Женщина ехала из Польши через пункт пропуска «Брест» и выбрала зеленый коридор, заявив, что ей нечего декларировать.

Реснитчатые бананоеды в коробочках
Фото: Таможенный комитет

Багаж 44-летней гражданки России решили проверить на рентгене. После этого таможенники провели досмотр и нашли в пенопластовой коробке пять пластиковых контейнеров. В каждом находилось по одной ящерице. Все пять рептилий изъяли и передали Минскому зоопарку.

В отношении женщины Брестская таможня начала административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП.

Реснитчатые бананоеды — небольшие гекконы, которых нередко содержат дома как экзотических питомцев. Они умеют передвигаться по вертикальным поверхностям, в том числе по стеклу, и требуют специально оборудованного террариума.

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