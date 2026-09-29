На границе в Бресте у пассажирки автобуса нашли пять экзотических ящериц

На границе в Бресте у пассажирки автобуса нашли пять экзотических ящериц2
- 29.09.2026, 15:38
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Женщина ехала из Польши и выбрала зеленый коридор.
Брестские таможенники нашли в багаже пассажирки автобуса пять экзотических ящериц — реснитчатых бананоедов. Женщина ехала из Польши через пункт пропуска «Брест» и выбрала зеленый коридор, заявив, что ей нечего декларировать.
Багаж 44-летней гражданки России решили проверить на рентгене. После этого таможенники провели досмотр и нашли в пенопластовой коробке пять пластиковых контейнеров. В каждом находилось по одной ящерице. Все пять рептилий изъяли и передали Минскому зоопарку.
В отношении женщины Брестская таможня начала административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП.
Реснитчатые бананоеды — небольшие гекконы, которых нередко содержат дома как экзотических питомцев. Они умеют передвигаться по вертикальным поверхностям, в том числе по стеклу, и требуют специально оборудованного террариума.