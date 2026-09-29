Синоптики призвали дачников срочно укрыть урожай 29.09.2026, 21:36

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В Беларуси грядут заморозки до -2°С.

Синоптики Белгидромета призвали дачников заранее собрать или укрыть урожай. Дело в том, что 2-4 октября в отдельных районах страны температура может опуститься до холодных 0, -2°С. При этом днем сохранится довольно тёплая и солнечная погода.

Специалисты объяснили, что после прохладной и дождливой недели погоду в Беларуси начнет определять «область высокого давления». Над страной сформируется антициклон Arno, который сохранит свое влияние до конца этой недели.

Благодаря ему осадков станет меньше, а солнца – больше. Температура воздуха окажется примерно на 1-4°С выше климатической нормы. Днем, согласно прогнозу, ожидается в среднем от +12°С до +21°С.

Несмотря на тёплые дни, после захода солнца воздух будет быстро остывать. Ночью прогнозируется от +1°С до +11°С. А 2-4 октября, с пятницы по воскресенье, в отдельных районах Беларуси возможны первые заморозки: температура опустится до 0…-2°С. Ночью и утром также могут появляться туманы.

В связи с этим Белгидромет призвал заранее собрать чувствительные к холоду овощи и другие культуры либо укрыть их от заморозков. Водителям также рекомендовали быть внимательнее: ночные и утренние туманы могут ухудшить видимость на дорогах.

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