В Беларуси исчез еще один населенный пункт 29.09.2026, 22:02

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Пустующий дом в деревне Осенское

Фото: eri2.nca.by

Уже 19-й с начала года.

С карты страны исчезла деревня Пиревичи Доброгощанского сельсовета Гомельской области. Соответствующее решение принял Жлобинский райсовет депутатов.

Деревня Пиревичи была основана в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень на бывших помещичьих землях. В 1932 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны 21 местный житель погиб на фронте. В 2004 году в Пиревичах насчитывалось 1 хозяйство и 2 жителя, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Как подсчитало издание Blizko.by, с начала года в Беларуси исчезли уже 19 населенных пунктов.

Перечень географических объектов, прекративших свое существование

Иллюстрация: blizko.by

Напомним, 7 января 2024 года Александр Лукашенко заявил, что «сделает все для сохранения деревни».

По его мнению, у государств, которые разрушили деревню, нет будущего.

«Потеряем деревню — потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, что как человек, выросший в деревне, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня — она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства, — была сильной, мощной и процветающей», — заявил Александр Лукашенко.

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