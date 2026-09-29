В Беларуси исчез еще один населенный пункт
- 29.09.2026, 22:02
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Уже 19-й с начала года.
С карты страны исчезла деревня Пиревичи Доброгощанского сельсовета Гомельской области. Соответствующее решение принял Жлобинский райсовет депутатов.
Деревня Пиревичи была основана в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень на бывших помещичьих землях. В 1932 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны 21 местный житель погиб на фронте. В 2004 году в Пиревичах насчитывалось 1 хозяйство и 2 жителя, пишет «СБ. Беларусь сегодня».
Как подсчитало издание Blizko.by, с начала года в Беларуси исчезли уже 19 населенных пунктов.
Напомним, 7 января 2024 года Александр Лукашенко заявил, что «сделает все для сохранения деревни».
По его мнению, у государств, которые разрушили деревню, нет будущего.
«Потеряем деревню — потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, что как человек, выросший в деревне, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню. Чтобы деревня — она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства, — была сильной, мощной и процветающей», — заявил Александр Лукашенко.