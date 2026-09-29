Ученые доказали, что геном человека устойчив к невесомости 1 29.09.2026, 22:21

Опыт с невесомостью показал, как гравитация влияет на ДНК.

Физики из Нью-Йоркского университета с помощью уникального симулятора невесомости выяснили, как отсутствие гравитации влияет на структуру человеческого генома. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показали, что наш геном невероятно устойчив к космическим условиям.

Чтобы понять, как постоянная механическая нагрузка воздействует на ДНК, исследователи поместили живые клетки в специальный аппарат, который вращается по сложной трехмерной траектории и тем самым имитирует невесомость. Ученые сравнили клетки в условиях имитированной невесомости с клетками, на которые действовал поток жидкости, создающий сдвиговое напряжение, и с контрольной группой. Оказалось, что спустя 24 часа объем ядра в имитированной невесомости увеличился, но ядерная оболочка сохранила свою структуру. При этом организация самого генома и динамика его движения остались неизменными, а повреждений ДНК зафиксировано не было. Воздействие потока жидкости, напротив, приводило к разрывам ДНК и деформации клеток.

«Наши данные показывают, что геном, его организация и динамика невероятно устойчивы и, кажется, не зависят от гравитации или ее отсутствия после 24 часов воздействия», — объяснила руководитель исследования Александра Зидовска. По ее словам, эти результаты дают основание полагать, что физическая организация генома человека может так же претерпевать изменения в космическом пространстве за аналогичное время.

Человеческий геном имеет сложную иерархическую структуру: нить ДНК длиной около двух метров плотно упакована внутри клеточного ядра диаметром всего около 10 микрометров. Такое устройство напрямую связано с функциями клеток, а любые отклонения в этом механизме могут привести к онкологическим заболеваниям или проблемам с развитием. Хотя кратковременное пребывание в имитированной невесомости не нанесло геному видимого вреда, авторы работы предупреждают, что в течение более длительных периодов эти слабые изменения могут накапливаться и влиять на физиологию клетки.

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