Белорусские добровольцы подразделения «1514» показали кадры уничтожения российских оккупантов на Запорожье 1 29.09.2026, 22:38

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Шеврон подразделения «1514» ГУР МО Украины

Скриншот видео

Видео.

Белорусские добровольцы спецподразделения «1514», действующего в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины, показали кадры боевых действий против российских оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведчики с воздуха выявляют передвижения и позиции противника, определяют цели и передают их координаты экипажам ударных БПЛА.

После обнаружения целей в действие вступают FPV-дроны, которые наносят точные удары по российским военным, их укрытиям и местам сосредоточения в застроенной местности.

На обнародованных кадрах запечатлено поражение живой силы противника и вражеских позиций, а также контроль результатов ударов.

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