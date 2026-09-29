Зеленский заявил о подготовке новых дальнобойных ударов по России 29.09.2026, 22:22

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Владимир Зеленский

Украина готовит ответ на удары РФ по Сумам.

Украина определила приоритетные цели новых дальнобойных ударов в российском тылу. Об этом в вечернем обращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Были доклады сегодня наших военных по нашей дальнобойности — по тем приоритетам, которые есть в ближайшее время, по готовящимся операциям. Все ключевые дальнобойные задачи Украины выполняются, и российская нефтяная индустрия ощущает и будет дальше ощущать украинское влияние», — заявил Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что россияне днем 29 сентября нанесли «абсолютно мерзкий удар по Сумам», сбросив на город четыре авиабомбы.

«К сожалению, есть жертва: одна из бомб ударила по жилому дому, убила человека. Другая бомба — по школе, по обычной школе, где именно в это время находились дети. Много повреждений у здания, но дети и учителя находились в укрытии и благодаря этому, к счастью, без пострадавших в школе», — рассказал украинский президент. Зеленский отметил, что Россия уже даже не пытается маскировать эти атаки под удары по военной инфраструктуре и устраивает откровенный террор гражданских.

Напомним, ранее Дональд Трамп просил Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, это ведет к росту мировых цен на дизельное топливо.

Зеленский согласился, что войну нужно прекращать, и предложил начать с взаимного отказа от ударов по энергетике и критической инфраструктуре.

«Энергетика Украины, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть мишенями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны», — заявил Зеленский.

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