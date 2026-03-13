Как Украина уничтожила в Беларуси российские ретрансляторы 7 13.03.2026, 15:23

31,178

Фото: Getty Images

Версия экс-сотрудника СБУ.

Украинские власти заявляют, что разрушили систему связи, которая координировала российские дроны и помогала им залетать на территорию Украины из Беларуси. О том, как это могло произойти, в эфире «Студии «Белсат» рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Собеседник отметил, что первой была мысль, что украинская диверсионная группа проникла в Беларусь и физически как-то уничтожила российские ретрансляторы. Но отсутствие каких-то сообщений о присутствии украинских диверсантов в Беларуси может означать, что для этого использовались другие средства, например, средства радиоэлектронной борьбы или хакерские атаки.

«Я больше склоняюсь к этим двум вещам. Хакерскими атаками вывести софт из строя, а радиоэлектронной борьбой так же вывести полностью из нормального функционирования эти ретрансляторы, чтобы они не работали. Это может быть облучение специальными волнами или мощное микроволновое излучение, которое просто выводило из строя эти платы, микродетали. И они сейчас превратились буквально в железо, в лохмотья, которые висят на своих башнях, но не работают», – считает Иван Ступак.

Военный эксперт также прокомментировал заявления госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича о том, что у белорусской армии на высоте от 25 до 100 метров «возникают определенные сложности» с обнаружением авиации и дронов противника. По его словам, для Украины это «наоборот плюс».

«В случае, если не дай бог, режим Республики Беларусь попытается сделать то, что было сделано в 2022 году, то действительно тогда будет больно лично Александру Лукашенко. Ведь Украина научилась запускать объекты, летящие на высоте ниже 100 метров, и белорусские текущие системы противовоздушной обороны их либо не увидят, либо не смогут сбить в том количестве, в котором мы научились их производить», – сказал он.

Напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на территории Беларуси размещено оборудование, которое помогает российским дронам атаковать Украину. Он также отметил, что «наши ребята занимались тем, чтобы три-четыре ретранслятора уже не работали на территории Беларуси».

Затем и министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что «удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали «шахеды» на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины». Как пояснил журналистам советник министра обороны Сергей Бескрестнов, Mesh-сеть устроена таким образом, что все ее участники являются ретрансляторами друг для друга. Но министр не уточнил, каким образом ее удалось уничтожить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com