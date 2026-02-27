Украина ликвидировала сеть, которая обеспечивала полеты «Шахедов» из Беларуси 1 27.02.2026, 15:50

1,544

Фото: Getty Images

Ретрансляторы выведены из строя.

Украина смогла вывести из строя современную систему связи, которая обеспечивала управление российскими дронами «Шахед», заходившими на север страны с территории Беларуси. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Нам удалось нейтрализовать Mesh-сеть, которую использовали «Шахеды» на севере. Это положительно сказалось на обороноспособности Киева и центральных областей Украины», — приводит его слова «Украинская правда».

Федоров не уточнил, каким именно образом была выведена из строя сеть.

Ранее о разрушении российских ретрансляторов на территории Беларуси сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов пояснил, что Mesh-сеть устроена так, что все её узлы одновременно являются ретрансляторами друг для друга. В сети функционирует множество «Шахедов», которыми управляют российские операторы.

«Пункты управления находятся как на территории России, так и на территории Беларуси. Как это выглядит? Это обычная башня мобильного оператора или другая высокая конструкция — примерно 70–80 метров, на которой установлены мощные антенны, направленные в сторону Украины. Через такие узловые точки данные от «Шахедов» поступают в пункт управления», — объяснил Бескрестнов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com