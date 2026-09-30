«Минсктранс», вы хотите, чтобы мы пешком на работу добирались?» 2 30.09.2026, 13:15

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Фото: blizko.by

Или это просто забота о нашем здоровье?

Минчане жалуются в Threads на работу общественного транспорта. По их словам, некоторые троллейбусы вообще не приезжают по расписанию, даже с опозданием.

«Минсктранс», объясните мне, пожалуйста, почему в течение года в Минске постоянно не приезжает транспорт, троллейбусы №29, №61, автобус №175 с, которые по расписанию стоят? – пишет striksy.03. - Как же это достало. То зимой стой и мерзни, то теперь осенью, после работы.

Ладно, автобус приехал, но с задержкой, о которой не было никому известно ни на электронном табло, ни в Яндекс-картах. Но троллейбусы №29 и №61 очень любят в час пик вечером не приезжать ни по расписанию, ни позже. Домой с тремя пересадками нереально больше никак уехать.

Я прекрасно понимаю, что везде не хватает людей на рабочих местах. Но моя претензия не в том, что транспорт не приехал, а скорее в другом - нас никак не уведомляют о том, что транспорта вообще не будет. Я бы спокойно проехалась бы на самокате или на другом транспорте в другой остановки, если бы знала, но не тратила бы время зря и свои силы».

Минчане поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Да у нас ужасно ходит транспорт, интервал движения по 20 минут. Езжу на работу с пересадкой, чистой езды 40-45минут. И столько же ожидания на остановках.

- Насчет 29-го троллейбуса полностью согласна.

- 91-й автобус так постоянно ездит. По отдельному расписанию.

- «Минсктранс», вы хотите, чтобы мы пешком на работу добирались? Это просто забота о нашем здоровье такая?

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