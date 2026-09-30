С карты Беларуси исчезают целые деревни

С карты Беларуси исчезают целые деревни3
- 30.09.2026, 13:36
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За время правления Лукашенко — минус 1701.
Население Беларуси сокращается, а сельское население сокращается особенно стремительно. С карты Беларуси ежегодно исчезают целые деревни и хутора. Последней на сегодняшний день «отменили» деревню Пиревичи, что между Жлобином и Светлогорском, сообщает «Белсат».
Так называемый Жлобинский районный совет депутатов постановил 23 сентября ликвидировать деревню Пиревичи Доброгощанского сельсовета Жлобинского района Гомельской области. Решение опубликовали 29 сентября, оно вступило в силу.
По данным государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня», в этой деревне, построенной около ста лет назад, по состоянию на 2004 год насчитывалось только два жителя и только одно хозяйство.
Название Пиревичи не исчезнет – поблизости есть одноименный агрогородок, центр Пиревичского сельсовета.
Пиревичи – уже 19-я с начала года упраздненная деревня в Беларуси, подсчитал Blizko.by. Из них две в Гомельской области, по одной в Брестской и Могилевской, а 15 – в Витебской, из них 9 в Шарковщинском районе.
Сейчас в Беларуси есть столица как отдельная единица областного уровня, 6 областей и 118 районов. По данным Национального кадастрового агентства, в них есть:
10 городов областного подчинения,
104 города районного подчинения,
27 поселков городского типа в составе районов,
52 поселка городского типа в составе сельсоветов,
22 973 сельских населенных пункта другого типа.
По данным Национального статистического комитета:
20 лет назад в Беларуси было 23 863 сельских населенных пункта,
15 лет назад – 23 467,
10 лет назад – 23 201,
5 лет назад – 23 050.
В 1991 году, когда Беларусь обрела независимость, в ней было 23 615 сельских населенных пунктов. В 1994-м внезапно стало 24 674, но дальше их количество снова сокращалось. Возможно, во время подготовки закона «Об административно-территориальном делении» упорядочивали советские реестры.
То есть за время независимости в Беларуси исчезли по крайней мере 642 деревни, а то и 1701, если считать с 1994 года и верить Национальному статистическому комитету.
Нынешние темпы исчезновения деревень довольно обычные: бывало, проводили и более масштабные «зачистки» пустых деревень. Так, за 2014 год исчезли 138 сельских населенных пунктов.
Население Беларуси продолжает сокращаться, при этом сельское население уменьшается особенно быстро. Так:
35 лет назад в Беларуси было 3 384 737 человек, живших в сельской местности. Они составляли 33,2% населения Беларуси.
15 лет назад – 2 388 025 сельских жителей, 24,9% от всех.
10 лет назад – 2 201 940 или 22,4%.
5 лет назад – 2 069 325 или 22,1%.
На начало 2026 года осталось 1 898 771 – менее 21%.