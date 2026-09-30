Россия отказалась обсуждать с Трампом освобождение политзаключенных 3 30.09.2026, 14:05

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Песков заявил, что в РФ «нет узников совести».

Россия не ведет переговоры с США о смягчении американских санкций в обмен на освобождение политических заключенных, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна», — сказал он. При этом Песков отметил, что спецслужбы двух стран продолжают «регулярные контакты» по поводу «разных обменов».

Накануне The Atlantic сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил идею своего спецпосланника по Восточной Европе Джона Коула попробовать договориться с Россией об освобождении политзаключенных в обмен на ослабление санкций. По данным издания, инициатива возникла после встречи Коула с экс-главредом «Новой газеты» и лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым в мае. Посланник Трампа уже собрал список американцев в российских тюрьмах, а с помощью Муратова готовится отдельный список диссидентов, журналистов и других людей, осужденных за антивоенную позицию.

С ноября 2025 года Джон Коул, напомним, занимает должность спецпредставителя президента США по Беларуси. После его визита в Минск 19 марта 2026 года на свободу вышли 250 политзаключенных. Всего США поспособствовали освобождению более 500 белорусских узников. Сам Джон Коул считает, что эта цифра гораздо больше, поскольку еще около двухсот человек были освобождены указами о помиловании, подписанными Александром Лукашенко.

«Так что реальная цифра составляет примерно 700−800 человек. Надеюсь вскоре довести ее до тысячи», — отмечал Коул в комментарии «Голосу Америки».

В интервью телеканалу «Дождь» в сентябре 2026 года Джон Коул заявил, что будет заниматься не только белорусскими, но и российскими политзаключенными, а также украинскими военнопленными.

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