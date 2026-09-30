В Южной Корее раскрыли, от какого заболевания страдает Ким Чен Ын 11 30.09.2026, 14:32

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Ким Чен Ын

Такой же диагноз был у его отца и деда.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын страдает крайней формой ожирения. Такой же диагноз в свое время ставили его отцу и деду.

При этом Ким много курит, не отказывает себе в удовольствии вкусно поесть – и пока не демонстрировал проблем со здоровьем, в частности с сердцем, от чего умерли его родственники. Об этом со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщает AFP.

Диктатор КНДР страдает от «чрезмерного ожирения»

Согласно последним оценкам южнокорейской разведки, Ким Чен Ын «страдает от чрезвычайного ожирения» (в медицинской литературе для обозначения этого состояния используются термины «морбидное ожирение» (от латинского morbidus – болезненный) или «крайняя степень ожирения»).

Это заболевание возникло у него не вчера. Поэтому мир уже не первый год, затаив дыхание, следит за самочувствием северокорейского диктатора, который к тому же является заядлым курильщиком. Причина такого интереса заключается в сомнениях относительно того, кто станет его преемником и удастся ли в случае смерти Кима сохранить хотя бы относительную стабильность в этом ядерном тоталитарном государстве.

«Состояние здоровья Кима классифицируется как крайняя степень ожирения, вес превышает 140 килограммов (около 310 фунтов)», – заявил со ссылкой на данные разведки южнокорейский депутат Юн Кун-юн.

Подобный диагноз автоматически влечет за собой высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по словам Юна, Ким до сих пор не демонстрировал никаких затруднений с физической активностью, в частности, с бегом по лестнице.

«По оценкам, никаких признаков проблем со здоровьем нет, учитывая пристальное наблюдение со стороны (его) преданной медицинской команды», – отметил депутат.

В AFP подчеркнули, что слухи об ухудшении здоровья северокорейского диктатора начали циркулировать еще в 2020 году, когда он не появился на торжествах по случаю дня рождения своего покойного деда. Тогда Ким не появлялся на публике около 20 дней, из-за чего возникло предположение, что ему сделали операцию, а после операции возникли осложнения.

Отец Кима, Ким Чен Ир, и дед Ким Ир Сен также страдали ожирением и были заядлыми курильщиками. Оба умерли от сердечных приступов.

При этом, на фоне хронической нехватки продовольствия в Северной Корее, о чем звучали заявления даже с трибуны ООН, Ким не отказывает себе в удовольствии хорошо поесть.

Шеф-повар отеля Metropole в Ханое Пол Смарт, который работал вместе с личными поварами Кима во время саммита Северная Корея–США в 2019 году, рассказывал о гастрономических пристрастиях диктатора. Пока население КНДР голодает, Ким лакомится редким мясом и роскошными блюдами.

«Он любит икру, лобстеров, по-настоящему роскошные продукты, фуа-гра, он действительно любит наслаждаться кухней», – вспоминал Смарт.

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