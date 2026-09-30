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Американец купил усадьбу XIX века под Ушачами за одну базовую величину

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  • 30.09.2026, 14:58
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Американец купил усадьбу XIX века под Ушачами за одну базовую величину
Фото: realt.onliner.by

Новый владелец обязан восстановить историческое здание в течение пяти лет.

Заброшенную усадьбу Гребницких в агрогородке Ореховно недалеко от Полоцка снова продали на аукционе, пишет Onliner. На этот раз владельцем исторического объекта стал гражданин США, который давно живет в Беларуси.

Так как он был единственным участником торгов, покупка обошлась всего лишь в одну базовую величину, к которой прибавили 5%. Итоговая сумма составила 47,25 рубля. Вместе с домом новый хозяин получил право аренды прилегающего участка до 2070 года и обязательство провести реконструкцию за пять лет.

По словам нового владельца, в ближайший год он планирует просто спасти аварийное здание от окончательного разрушения и законсервировать его. И только после этого будет решаться дальнейшая судьба поместья — станет ли оно музеем, галереей или отелем.

Фото: realt.onliner.by

Сам объект представляет собой кирпичный дом 1840 года постройки в стиле позднего классицизма. Усадьба площадью 510 квадратных метров располагается на берегу озера и окружена заросшим парком. Несмотря на аварийное состояние, в здании до сих пор сохранились колонны, арочные окна и красивый балкон. До революции 1917 года поместьем владел дворянский род Гребницких, в военные годы здесь располагался госпиталь, а позже — местная школа. С 1990‑х годов здание пустует.

Фото: realt.onliner.by

Это уже не первая попытка спасти историческое наследие.

Её уже дважды пытались передать частным собственникам. В июле 2020 года её за 28 рублей приобрело минское сельхозпредприятие «Озёры-Агро», которое планировало открыть там музей и кафе. Однако в 2021 году Общество охраны памятников истории и культуры обратилось в Генпрокуратуру: земельные и строительные работы велись без утверждённого проекта зон охраны и научной документации. Летом 2024 года срок, отведённый на восстановление, истёк, и объект вернули государству.

В феврале 2025 года имение снова продали — на этот раз за одну базовую величину, или 40 рублей. Владелицей стала жительница Минска, которая должна была восстановить усадьбу за три года. Однако в сентябре 2026 года объект снова внесли в список неиспользуемого имущества.

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