Американец купил усадьбу XIX века под Ушачами за одну базовую величину 5 30.09.2026, 14:58

3,512

Фото: realt.onliner.by

Новый владелец обязан восстановить историческое здание в течение пяти лет.

Заброшенную усадьбу Гребницких в агрогородке Ореховно недалеко от Полоцка снова продали на аукционе, пишет Onliner. На этот раз владельцем исторического объекта стал гражданин США, который давно живет в Беларуси.

Так как он был единственным участником торгов, покупка обошлась всего лишь в одну базовую величину, к которой прибавили 5%. Итоговая сумма составила 47,25 рубля. Вместе с домом новый хозяин получил право аренды прилегающего участка до 2070 года и обязательство провести реконструкцию за пять лет.

По словам нового владельца, в ближайший год он планирует просто спасти аварийное здание от окончательного разрушения и законсервировать его. И только после этого будет решаться дальнейшая судьба поместья — станет ли оно музеем, галереей или отелем.

Фото: realt.onliner.by

Сам объект представляет собой кирпичный дом 1840 года постройки в стиле позднего классицизма. Усадьба площадью 510 квадратных метров располагается на берегу озера и окружена заросшим парком. Несмотря на аварийное состояние, в здании до сих пор сохранились колонны, арочные окна и красивый балкон. До революции 1917 года поместьем владел дворянский род Гребницких, в военные годы здесь располагался госпиталь, а позже — местная школа. С 1990‑х годов здание пустует.

Фото: realt.onliner.by

Это уже не первая попытка спасти историческое наследие.

Её уже дважды пытались передать частным собственникам. В июле 2020 года её за 28 рублей приобрело минское сельхозпредприятие «Озёры-Агро», которое планировало открыть там музей и кафе. Однако в 2021 году Общество охраны памятников истории и культуры обратилось в Генпрокуратуру: земельные и строительные работы велись без утверждённого проекта зон охраны и научной документации. Летом 2024 года срок, отведённый на восстановление, истёк, и объект вернули государству.

В феврале 2025 года имение снова продали — на этот раз за одну базовую величину, или 40 рублей. Владелицей стала жительница Минска, которая должна была восстановить усадьбу за три года. Однако в сентябре 2026 года объект снова внесли в список неиспользуемого имущества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com