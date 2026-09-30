«Были моменты, когда мы были уверены, что это конец» 30.09.2026, 15:19

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Что говорят пассажиры самолета Flydubai, подавшего сигнал бедствия из-за драки пилотов.

Утром 30 сентября стало известно, что летевший из Дубая в Тель-Авив самолет компании Flydubai подал сигнал бедствия в районе границы Саудовской Аравии и Иордании, в том числе сигнал о захвате судна. Позже он сел в саудовском городе Табук. Как стало известно, на борту произошла драка пилотов — вероятной причиной могло быть желание одного из них разбить самолет. Пассажиры рассказали о происходившем в салоне, пишет Ynet.

«Мы услышали крики в самолете. Затем открыли кабину, мы увидели много крови, и кто-то ударил пилота перочинным ножом. Нам казалось, что мы сейчас разобьемся, я закричала: «Услышь, Израиль!» Здесь были врач и медсестра, которые оказали пилоту первую помощь. Израильтяне вместе с находившимся там экипажем обезвредили нападавшего, и мы совершили аварийную посадку. Были также моменты, когда мы думали, что не выберемся отсюда живыми», — рассказала i24NEWS пассажирка Мириам.

«Были моменты, когда мы были уверены, что это конец, — рассказал телеканалу N12 другой пассажир. — Мы услышали крики и вопли, а затем увидели, что кабину пилотов вскрывают, и там была кровь. Мы поняли, что человек, находившийся на борту, ударил пилота ножом».

По словам пассажирки Ноа, «вмешались только израильтяне», именно они — люди в окровавленных рубашках на фото.

«В течение всего инцидента мы молились и говорили: «Услышь, Израиль». Самолет совершил аварийную посадку, и только после приземления мы по-настоящему поняли, через что нам пришлось пройти», — рассказала другая пассажирка.

В Израиле это событие рассматривается как террористический акт во всех смыслах этого слова, отмечает телеканал.

Со ссылкой на высокопоставленных представителей израильских силовых структур сообщается, что, по предварительным данным, пилот из Омана пытался разбить самолет. А другой пилот из Объединенных Арабских Эмиратов взял управление на себя с помощью экипажа и нескольких израильских пассажиров.

Ранее предполагалось, что пилоты могли быть из России и Украины.

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