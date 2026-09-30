СМИ: Подравшиеся на борту рейса Flydubai пилоты были российского и украинского происхождения

СМИ: Подравшиеся на борту рейса Flydubai пилоты были российского и украинского происхождения14
- 30.09.2026, 11:10
- 8,576
Один из пилотов потерял сознание.
Драка на борту рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив, из-за которой активировали сигнал бедствия, произошла между пилотами российского и украинского происхождения, сообщает израильский телеканала Channel 12.
Flydubai подтвердила факт конфликта, отметив, что она продолжалась, пока один из пилотов не потерял сознание, но не уточняла их происхождение.
«Инцидента, связанного с безопасностью, нет», — сказано в сообщении перевозчика, которое цитирует Channel 12.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевшем из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия утром 30 сентября. Изначально был передан код 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате.