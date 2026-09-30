Белоруска о А1: Достали! Интернета нет два дня 7 30.09.2026, 11:09

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Когда починят – неизвестно.

Пользовательница Threads bananaammama пожаловалась на отсутствие интернета, но так и не дождалась специалиста из службы поддержки мобильного оператора А1.

«Ну вот и я попала с А1, - пишет она. - 28 сентября было мое обращение в колл-центр по поводу отсутствия интернета дома, оператор назначил выезд сотрудника на 29 сентября с 13:30 по 16:30. В указанное время сотрудник так и не появился. Снова звонок в А1 – ответ: «Ой, ну у вас там оборудование наше именно не работает, когда починят - не знаем, нет информации».

А1, я являюсь вашим многолетним клиентом, регулряно совершаю платежи, работаю удаленно и мне жизненно важен интернет!

Два дня у меня простой в работе, кто мне компенсирует потерянные рабочие дни? Почему вы не предупреждаете, что сотрудника не будет и можно уйти в любой хаб с вайфаем и поработать? Почему вы берете деньги за интернет, хотя он не работает? Ожидайте официальное письмо с копией в МАРТ! Достали!».

На работу мобильно оператора жалуются и другие пользователи соцсети. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- На съемной квартире был домашний интернет A1. Раз в 5 минут были разрывы соединения. Вызвал товарищей из А1 на ремонт, соединение с специалистом 45 минут, так как робот проблему не решил естественно.

Приехал специалист, диагностика, уехал на лифте вниз к свичу, вернулся, проверил - проблема не исчезла, уехал вниз и пропал. Я уже совсем без интернета и всякой инфы звоню в А1, где мне говорят, что заявка закрыта и мой вопрос решен.

- Им все равно, вы, главное, платите вовремя.

- Плохо ловит мобильная связь в доме, на раздаче программы рабочие грузятся миллион лет.

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