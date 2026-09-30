В Беларуси все чаще увольняют работников 2 30.09.2026, 10:48

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В августе отличились сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Белорусские предприятия в августе увольняли чаще, чем нанимали. Об этом свидетельствуют данные Белстата. В отчет не вошли сведения о микро— и малых предприятиях без ведомственной подчиненности.

За август на работу приняли 100,13 тыс. человек, а уволили 110,4 тыс., то есть увольнений оказалось больше на 10 263. Во многом на ситуацию повлияло трудоустройство выпускников этого года.

По сравнению с августом 2025 года число как приемов, так и увольнений выросло на 6,6%.

За январь — август предприятия приняли 538,5 тыс. человек и уволили 578 тыс. Перевес в пользу увольнений составил 39,5 тыс. Трудоустройств за этот период стало больше на 6%, увольнений — на 7,8%.

В августе увольнений было больше, чем приемов, в следующих сферах: информация и связь (-46), сельское, лесное и рыбное хозяйство (-4734), обрабатывающая промышленность (-175), транспорт и логистика (-209), услуги по временному проживанию и питанию (-1700), образование (-7716).

Приемов оказалось больше, чем увольнений, в строительстве (+19), торговле (+413), госуправлении (+72) и здравоохранении (+4627).

По итогам восьми месяцев увольнения преобладали в обрабатывающей промышленности (-10 264), здравоохранении (-2892), транспорте и логистике (-5251), информации и связи (-1361), торговле (-1210) и образовании (-23 266).

Положительный баланс трудоустройств за январь - август сложился в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (+3578), строительстве (+5803) и госуправлении (+208).

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