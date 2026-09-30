Установлены четыре человека, от которых зависит жизнь Путина 5 30.09.2026, 10:47

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Фото: Getty Images

Все они родом из Москвы или Московской области.

Украинская группа по открытому разведывательному анализу установила личности некоторых ближайших помощников Владимира Путина. Это исследование появилось на фоне заявлений бывшего главы киевской разведки об опасениях российского президента относительно своей безопасности, сообщает OSINT-Bees.

Группаобнародовала подробную информацию о российских военных руководителях, политиках и пропагандистах, а в своем последнем исследовании назвала четырех ключевых фигур, которые находятся либо непосредственно рядом с Путиным, либо действуют за кулисами.

«Эти люди – ближайшие охранники и слуги российского президента. Иногда они даже ночуют в соседней комнате», – сообщили представители OSINT-Bees.

Это произошло на фоне того, как бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк заявил украинским СМИ, что меры безопасности вокруг Путина «усилены до максимума».

Кто такие помощники Путина?

OSINT-Bees называет помощников Путина «адъютантами» и сравнивает их с теми, кто помогал российским царям во времена империи.

Установлено, что все они родом из Москвы или Московской области, входят в состав Службы охраны президента Федеральной службы охраны (ФСО) и имеют звание подполковника или ниже.

По данным OSINT-Bees, они любят путешествовать в экзотические места и владеют дорогими автомобилями.

Утверждается, что они часто появляются на фотографиях на сайте Кремля вместе с Путиным во время его внутренних и международных поездок, но об их личности известно очень мало.

«Все эти люди будут опрятно одеты, а поскольку они отобраны из Службы охраны президента, то они высокие, крепкие и атлетичные. Они знают, как вести себя в присутствии Путина, и понимают, что не стоит слишком привлекать к себе внимание», – рассказал журналу Newsweek автор книги о Путине Марк Галеотти.

OSINT-Bees сообщает, что один из помощников, 39-летний Алексей Мельников, является выпускником Академии ФСО России. На фотографиях, которые увидел журнал, он запечатлен в сопровождении Путина во время официальных визитов. Также есть снимки, на которых он отдыхает с женой на пляжах.

Также упоминается 43-летний Сергей Москаленко. По данным OSINT-Bees, опубликовавшего фотографии, на которых он сопровождает Путина во время встреч с президентом Китая Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами, он, вероятно, окончил пограничный институт имени Голицына при ФСБ России.

Еще одним из них является 43-летний Константин Панин, которого часто видят на фотографиях вместе с Путиным во время поездок по стране. Проект OSINT-Bees назвал четвертым 38-летнего Ивана Рожко из поселка Барыбино Домодедовского района Московской области – еще одного выпускника Академии ФСО России.

Издание Newsweekсообщило, что накануне пятой годовщины войны в Украине, которая приходится на 24 февраля 2027 года, появляются сообщения, указывающие на опасения Путина относительно государственного переворота, внутренней стабильности и покушений на его жизнь.

В мае в европейском разведывательном отчете, полученном CNN, говорилось о том, что ближайшему окружению Путина запрещено пользоваться общественным транспортом, а также разрешено использовать только телефоны без доступа к Интернету.

Галеотти отметил, что внимание привлекает тот факт, что такие утверждения об опасениях Путина появляются на фоне того, как убийства и покушения на различных деятелей в России продолжают связываться с Украиной.

«Если вы являетесь представителем силовых структур, ваша работа заключается в том, чтобы быть профессионально параноидальным, а значит, вы должны быть готовы на всякий случай. Если вы считаете, что украинцы могут быть к этому способны, – вы должны к этому готовиться. А в условиях войны все труднее и труднее отказывать силовым структурам», – добавил он.

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