ISW: В Кремле боятся паники россиян 30.09.2026, 10:59

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Путин закрыл доступ к важной информации.

Кремль ограничил доступ к информации о российской нефтегазовой промышленности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что таким образом Россия пытается скрыть данные, чтобы защитить поставки нефти от украинских ударов. Они не исключают и другие причины: желание смягчить действие западных санкций либо предотвратить внутреннее недовольство и панику из-за дефицита топлива.

Эксперты напомнили, что 28 сентября Путин подписал указ, ограничивающий доступ к информации о нефтегазовой отрасли. Под ограничение попали данные о рыночных операциях, объемах переработки и производства нефти, покупателях, продавцах и посредниках, транспортировке и перевалке, датах и времени сделок, а также географические координаты нефтяных терминалов и хранилищ.

«Эти ограничения могут преследовать одну или несколько целей. Кремль, вероятно, пытается повысить операционную безопасность своей нефтегазовой отрасли на фоне эффективной долгосрочной кампании Украины по ударам по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Более закрытая информационная среда также может помочь смягчить последствия действующих западных санкций против российской нефтяной промышленности и защититься от новых, скрывая степень зависимости России от импорта энергоносителей, на который могут быть нацелены вторичные санкции. Кроме того, Кремль может пытаться скрыть от рядовых россиян масштабы и распространенность затянувшегося топливного кризиса внутри страны: он вызвал широкое общественное недовольство и спровоцировал панические закупки, что еще больше обострило дефицит», - отмечают аналитики института.

Источники также сообщают, что российские власти готовятся продлить запрет на экспорт дизельного топлива еще на месяц, до конца октября 2026 года. Первоначально его ввели в июле 2026 года.

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