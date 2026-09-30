Когда белорусы отдохнут три дня подряд 30.09.2026, 11:27

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Ждать осталось не так долго.

До конца 2026 года остается три месяца, и один длинный отдых белорусов в это время все же ждет.

Ближайший праздник придется на ноябрь: 7 ноября отмечается День Октябрьской революции. Однако в этом году он выпал на субботу, поэтому больших выходных не будет.

Зато католическое Рождество подарит продолжительный отдых. 25 декабря приходится на пятницу, так что нерабочими днями станут 25, 26 и 27 декабря.

Следующие большие выходные ждут буквально через неделю, но уже в 2027 году. Новый год отмечают 1 января, это пятница, поэтому отдыхать будем 1, 2 и 3 января.

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