Саснович сенсационно обыграла 37-ю ракетку мира в Пекине

Саснович сенсационно обыграла 37-ю ракетку мира в Пекине1
- 30.09.2026, 11:52
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Белоруска уверенно вышла во второй круг престижного турнира.
Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала победу в первом раунде турнира WTA-1000 в Пекине, пишет Onlíner. На следующей стадии мы увидим двух белорусок.
После преодоления квалификации Александре в соперницы досталась 37-я ракетка мира — австралийка Талия Гибсон. Но несмотря на статус аутсайдера, белоруска одержала уверенную победу — 6:1, 6:4.
Во втором круге Саснович поджидает еще более серьезное испытание: 19-я ракетка мира Екатерина Александрова.
Напомним, что со второго раунда вступает в дело и другая белорусская теннисистка — Арина Соболенко. Ее соперницей станет победительница поединка между Анной Бондарь и Ренатой Сарасуа.