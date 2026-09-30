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Саснович сенсационно обыграла 37-ю ракетку мира в Пекине

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  • 30.09.2026, 11:52
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Саснович сенсационно обыграла 37-ю ракетку мира в Пекине
Александра Саснович
Фото: Reuters

Белоруска уверенно вышла во второй круг престижного турнира.

Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала победу в первом раунде турнира WTA-1000 в Пекине, пишет Onlíner. На следующей стадии мы увидим двух белорусок.

После преодоления квалификации Александре в соперницы досталась 37-я ракетка мира — австралийка Талия Гибсон. Но несмотря на статус аутсайдера, белоруска одержала уверенную победу — 6:1, 6:4.

Во втором круге Саснович поджидает еще более серьезное испытание: 19-я ракетка мира Екатерина Александрова.

Напомним, что со второго раунда вступает в дело и другая белорусская теннисистка — Арина Соболенко. Ее соперницей станет победительница поединка между Анной Бондарь и Ренатой Сарасуа.

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