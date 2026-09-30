Призрак скрытой мобилизации 2 Юрий Федоренко

30.09.2026, 11:35

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Дальше будет жарче.

Путин увеличивает российскую армию и готовит мобилизацию еще 300 тысяч человек. Войсками поможет и Северная Корея.

Хозяин Кремля своим указом увеличил численность своего войска на 15,5 тысяч единиц живой силы. Штатная численность ВС РФ отныне составляет 2,4 млн человек, из которых более 1,5 млн — военнослужащие. Тенденция к наращиванию «боевой биомассы» набирает обороты: с начала полномасштабной войны численность российской армии увеличивалась семь раз, а за неполный 2026 год — уже четырежды. Но это далеко не предел.

Параллельно продолжается процесс привлечения иностранных наемников. По данным ГУР МО Украины, Северная Корея готовится перебросить на болота еще 10 тысяч военнослужащих. Текущий контингент северокорейских войск составляет 8 тысяч.

Как видим, сотрудничество двух диктатур усиливается. Пхеньян поставляет Москве живую силу, а Москва Пхеньяну — технологии производства шахедов и не только.

В краткосрочной перспективе (октябрь, ноябрь, декабрь) российские власти могут мобилизовать ориентировочно 300 тысяч человек. Подготовительные мероприятия уже ведутся: создаются новые полигоны, пополняются базы данных потенциального пушечного мяса. Как и следовало ожидать, после выборов в Госдуму скрытая мобилизация приобретает все более широкие масштабы. Что все это означает?

Если вкратце: ничего нового — враг будет давить численностью, пытаясь захватить Донбасс до весны. Свое технологическое отставание он, как это уже не раз бывало, попытается компенсировать живой массой. Стратегия противника неизменна: количество вместо качества.

Мы уже видим, как это выглядит на практике: уровень потерь противника превосходит воображение мировых наблюдателей. За восемь месяцев этого года мы «принудительно демобилизовали» на линии боевого соприкосновения около 250 тысяч оккупантов (эта цифра превышает численность населения нескольких европейских стран). Враг терял минимум 248 человек личного состава на каждом километре.

Но и это уже устаревшая информация: по итогам сентября уровень потерь оккупантов на один километр снова вырастет.

В первой половине сентября на линии боевого соприкосновения было зафиксировано увеличение численности личного состава противника на 25%. Эта волна буквально разбивается о стену наших дронов. Только за последние двое суток враг потерял 3,5 тысячи солдат. Одни лишь Силы беспилотных систем ежесуточно уничтожают батальон оккупантов.

Дальше будет жарче. Активизация мобилизационных процессов на болотах — это очередное испытание для Сил обороны Украины, но мы к нему готовы. Как говорит командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди: «Встретим пополнение оккупантов как полагается». Природа на нашей стороне: через некоторое время «зеленка» станет прозрачной, и поле боя превратится в тир.

А еще на нашей стороне — свобода и все общечеловеческие ценности, которые не одолеет никакая орда варваров. Добро победит, мы — победим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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