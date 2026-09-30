В Таджикистане протестуют против приезда российского комика Галустяна 7 30.09.2026, 11:23

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Михаил Галустян

Активисты считают, что он оскорбил таджикский народ.

Компания TAS International Group, которая планирует построить самое высокое здание столицы Таджикистана, сообщила, что в программе сегодняшнего гала-ужина для клиентов и партнёров компании примет участие российский комик Михаил Галустян. Этот анонс вызвал протесты в соцсетях. Причиной стало то, что в 2006-2011 годах Михаил Галустян снимался в юмористическом сериале «Наша Russia». Он играл таджикского гастарбайтера Равшана. Активисты, выступавшие в защиту мигрантов, называли этот телесериал оскорблением таджиков, пишет «Эхо».

«Если человек стал лицом образа, который многие таджики воспринимали как унизительную карикатуру на наших трудовых мигрантов, разве не естественно было бы хотя бы однажды публично сказать об этом? Объяснить свою позицию. Признать, что за смешным телевизионным персонажем стояли судьбы реальных людей!» — написала в фейсбуке журналистка Зульфи Назарова.

«Не знаю, маркетинговая слепота ли это или какая-то форма идентификации с агрессором. Можно сколько угодно считать, что это был юмор двухтысячных и “ничего личного”. Но если ты запускаешь огромный премиальный проект в Душанбе и строишь вокруг него событие про престиж, масштаб и новую современную столицу, странно не задать себе элементарный вопрос: какую культурную ассоциацию этот конкретный гость несет для местной аудитории?» — заявила журналистка и правозащитница Махпора Киромова.

Таджикский поэт Исфандиёр Назар призвал Министерство иностранных дел Таджикистана отменить визит Галустяна. По его словам, человек, который «оскорблял наш народ», не должен приезжать в Таджикистан.

Компания TAS International Group была учреждена петербургской компанией «Алгоритм жизни», принадлежащей двум бывшим российским футболистам — Виктору Файзулину из «Зенита» и Олегу Самсонову из «Краснодара». Проект строительства делового кластера «Душанбе Интернешнл Дистрикт» с башней высотой 360 метров реализуется в рамках межправительственного соглашения, объём инвестиций оценивается примерно в $1,5 млрд.

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