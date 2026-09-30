«Беларусбанк» вводит важные изменения 1 30.09.2026, 11:17

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Уже завтра.

В «Беларусбанке» с 1 октября появится несколько новшеств. Среди них есть и ограничения. К примеру, со следующего месяца клиенты не смогут в свои аккаунты в мобильном приложении добавлять оформленные на других людей карточки, пишет «Зеркало».

Ограничение по карточкам

«Беларусбанк» предупредил, что с 1 октября клиенты также не смогут в свои аккаунты в мобильном приложении добавлять оформленный на других людей «пластик». А если они не удалят его, то с этой даты не смогут пользоваться никаким «пластиком» в M-Belarusbank. «Это было удобно, чтобы помогать родственникам распоряжаться счетом или вести совместный бюджет. Но для предупреждения мошеннических операций такой опции скоро больше не будет», — поясняли в финансовом учреждении.

Плата за уведомления

По карточкам «Шчодрая», «Лайм», «Мужской клуб», «Леди», «Изи-карта», #можновсе, «Зебра» все уведомления по пакету услуг «Полный» в приложении M-Belarusbank станут платными, сообщает «Беларусбанк».

«По картам „Персона“ платными станут пакеты „Базовый“ и „Полный“. А чтобы у вас не списали деньги за продление пакета услуг в М-банкинге, заходим в приложение, нажимаем на свою карту, „Настройки“, „Активировать пакет“, выбираем пакет „Экономный“, далее — „Активировать пакет“», — уточнили в финансовом учреждении.

Также в онлайн-банке Belarusbank можно подключить бесплатные push-уведомления по расходным и приходным операциям для карт «Леди», «Персона», «Зебра», «Мужской Клуб», «Изи-карта», в том числе для студентов и учащихся, #можновсё, «Шчодрая», «Лайм».

А для этого «пластика» можно подключить бесплатные push-уведомления по расходным операциям — «Карт-бланш», #настарт, «Бархат», «Свои», а также по картам для учащихся и студентов.

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