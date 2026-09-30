СМИ: Эпидемия в Кремле подбирается к Путину 12 30.09.2026, 11:04

21,526

Иллюстративное фото

Заражены люди из ближайшего окружения главы РФ.

29 сентября стало известно, что верхушку администрации президента России поразили вирусы. Глава администрации президента Антон Вайно и его заместитель Сергей Кириенко провалили тесты на COVID и грипп, пишет «Диалог.UA».

Поскольку сложившаяся ситуация угрожает здоровью Владимира Путина, его подчиненных отправили на больничный. Об этом сообщили на аккаунте ВЧК-ОГПУ в соцсети X.

Как можно судить, с 2020 года и пандемии COVID-19 ничего не изменилось: члены аппарата президента все еще сдают тесты, чтобы не заразить Владимира Путина. Локальная эпидемия возложила все функции в АП на оставшегося здоровым Алексея Громова.

Положение дел в администрации Путина может иметь скрытую сторону, ведь перед выборами в Госдуму ходили слухи о возможном увольнении именно Антона Вайно и Сергея Кириенко с дальнейшим переводом их на другие должности.

Просочившаяся информация о вирусных заболеваниях может быть только ширмой для перестановок в Кремле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com