Reuters: Пророссийскому правительству Фицо грозит крах 1 30.09.2026, 7:38

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Роберт Фицо

Фото: European Council

В Словакии заговорила о досрочных выборах.

В Словакии заговорили о досрочных правительственных выборах из-за кризиса, наблюдаемого в правящей коалиции премьера Роберта Фицо. Поводом этого послужила отставка вице-премьера и министра окружающей среды Томаша Тарабу.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с оппозицией за увольнение Тарабу голосовали депутаты Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию и ранее выдвинула его на должность.

Поэтому именно эта ситуация поставила под вопрос выживание правительства за год до плановых парламентских выборов.

За отставку Тарабу проголосовали 77 депутатов. Все 77 парламентариев, присутствовавших в зале во время голосования, поддержали его увольнение, еще 73 отсутствовали.

При этом коалиция Фицо сейчас контролирует всего 78 мест из 150 и зависит от поддержки нескольких лояльных независимых депутатов.

Фицо допустил досрочные выборы

После голосования Фицо заявил, что 30 сентября соберет руководство своей партии Smer-SD, чтобы определить дальнейшие шаги.

«То, что сегодня совершила Словацкая национальная партия, заставляет Smer-SD завтра в 17:00 созвать руководство партии и принять решение о дальнейших действиях», - цитирует премьера NewsNow.

Скандал с Тарабой

Конфликт вокруг Тарабу продолжается уже несколько месяцев. Хотя он был выдвиженцем SNS, отношения министра с руководством партии резко ухудшились.

Лидер SNS Андрей Данко заявлял, что с Тарабу длительное время не было содержательного диалога, в частности, относительно важных документов и решений Министерства окружающей среды.

Партия также не хотела нести политическую ответственность за ряд направлений работы ведомства – от зонирования и ветровых электростанций до аккумуляторных заводов, гидроаккумулирующих станций и других проектов.

Сам Тарабу настаивал, что оснований для его отставки нет и что его фактически пытаются уволить за должное исполнение обязанностей.

Еще в мае Тарабу, Фицо и Данко договорились: если конфликт между министром и SNS не будет улажен, однако первый должен покинуть правительство до конца сентября. Он заявлял, что добровольно уходить не собирается.

Накануне нынешнего голосования Фицо отозвал собственное предложение уволить Тарабу, которое ранее подал президенту Петеру Пеллегрини. Премьер объяснил это необходимостью сохранить парламентское большинство и не допустить дальнейшую дестабилизацию правительства.

SNS с таким решением не согласилась и поддержала оппозиционную инициативу об отставке Тарабы в парламенте.

Кризис может иметь гораздо более широкие последствия

Фицо уже допускал проведение досрочных парламентских выборов в январе 2027 года, если конфликт в коалиции не удастся разрешить. В то же время, для сокращения срока полномочий парламента понадобится квалифицированное большинство депутатов.

При этом развал нынешнего правительства сам по себе не будет означать автоматическое проведение выборов, ведь словацкая конституционная система предусматривает возможность попытки сформировать другой кабинет. Фицо также может попытаться переформатировать нынешнюю коалицию.

Между тем, лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечко после голосования назвал досрочные выборы единственным выходом из ситуации.

Он заявил, что партия будет добиваться их проведения как можно скорее, и призвал Фицо уйти в отставку.

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