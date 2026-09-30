Будущее НАТО может решить судьбу наследия Трампа
- 30.09.2026, 5:00
Речь идет примерно о 80 тысячах американских военнослужащих в Европе.
Будущее НАТО может стать одним из главных испытаний для внешнеполитического наследия президента США Дональда Трампа. Вашингтон проводит шестимесячный пересмотр американского военного присутствия в Европе, который должен определить дальнейшую роль США в альянсе, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Речь идет примерно о 80 тысячах американских военнослужащих, размещенных в Европе. В рамках концепции так называемого НАТО 3.0 европейские страны должны взять на себя основную ответственность за обычные вооруженные силы, тогда как США сосредоточатся на ядерном сдерживании и других ключевых возможностях.
При этом резкое сокращение американского присутствия может создать проблемы не только для европейской безопасности. Американская армия использует расположенные в Европе базы, разведывательные объекты, транспортную инфраструктуру и системы раннего предупреждения для операций далеко за пределами континента.
Особое значение имеет доверие между союзниками. Вопрос заключается не только в том, сколько войск Вашингтон способен вывести без немедленного военного риска, но и в том, какое решение заставит союзников усомниться в надежности американских гарантий.
«Главным принципом пересмотра должно быть изменение там, где это имеет стратегический смысл, но нельзя случайно разрушить политическое доверие», — говорится в материале.
Эксперты выделяют пять ключевых элементов, которые США, по их мнению, должны сохранить: американское командование НАТО в Европе, ядерные гарантии, присутствие войск на передовой, важнейшие военные возможности до появления европейской замены и доступ к европейской инфраструктуре.
Ослабление этих связей способно подтолкнуть европейские страны к поиску альтернатив американским технологиям и уменьшить возможности Вашингтона проецировать силу по всему миру.